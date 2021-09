Al Trieste Photo Young una crotonese in semifinale

La fotografa Michela Stigliano

È arrivato davvero lontano lo scatto realizzato dalla giovanissima fotografa Michela Stigliano. Non solo ha attraversato l’Italia, da Crotone fino a Trieste, ma è anche giunto in semifinale nell’importante contest fotografico Trieste Photo Young 2021.

“Sono davvero molto emozionata per tale risultato sono felice che proprio questo scatto, realizzato con cura e ricerca insieme al Gruppo Fotoamatori Crotone, sia riuscito ad arrivare tanto in alto” commenta la fotografa, che potrebbe partecipare alle finali dell’importante contest under 30 nell’ambito del festival internazione Trieste Photo Days. Appassionata di fotografia ma anche di arte più in generale, lo scatto – intitolato Memories – è riuscito a distinguersi con la sua narrazione del tema esistenziale dello scorrere del tempo.

Soddisfatto anche il presidente del gruppo, Domenico Peripiglia: “ Michela vanno i nostri complimenti ed un grande augurio per la fase semifinale ed auspicabilmente per la finale, in programma per il 29 e 30 ottobre a Trieste”. Lo stesso rende noto che in autunno le attività del gruppo riprenderanno “a pieno ritmo”, continuando a garantire “a tanti giovani e meno giovani di esprimersi ma anche di confrontarsi con tanti appassionati da ogni parte del mondo”.