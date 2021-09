Elezioni Regionali, Gaetano Quagliarello presenta lista Coraggio Italia

“Le nostre liste hanno un’età di media dei candidati pari a poco più di quarant’anni, uguale rappresentanza di donne e uomini a testimonianza di una parità di genere reale e non burocratica, un’energia costruttiva e tanta voglia di fare”. È quanto ha affermato ieri sera, nel corso di un incontro istituzionale, il senatore Gaetano Quagliarello, in visita a Lamezia Terme per presentare la lista Coraggio Italia in corsa alle prossime elezioni regionali.

“Da queste regionali può partire la ricostruzione del centrodestra, e Coraggio Italia è pronto a fare la propria parte che sarà una parte importante” ha dichiarato ancora Quagliarello, dato che la squadra presentata è “fondata sul fare non sull'apparire, espressione di un partito inteso come comunità”.

Presenti all’incontro l’ex senatore Francesco Bevilacqua, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ed il sindaco di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo. Il prossimo evento è in programma per oggi a Cosenza.