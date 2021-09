Nuoto, l’Arvalia Lamezia regala ingressi gratuiti agli operatori sanitari

“Ancora gli abbracci non sono consigliabili e il distanziamento di sicurezza rimane un imperativo categorico, ma noi della Arvalia Nuoto Lamezia non dimentichiamo tutti coloro che in questo anno e mezzo di pandemia hanno lavorato per l’intera comunità e si sono spesi per combattere questa emergenza sanitaria con tutti gli strumenti a loro disposizione”. Così la società sportiva in un comunicato, con il quale annuncia la cessione gratuita di 5 ingressi.

Un regalo sicuramente gradito dagli appassionati di nuoto, che potrebbero ricevere dei pacchetti con 5 ingressi in piscina gratuiti. I pacchetti sono destinati “ai nostri eroi”, ossia medici, infermieri ed operatori sanitari, ma anche agli insegnanti ed ai commessi: tutte categorie che hanno continuato a lavorare ininterrottamente durante la pandemia.

Per poter richiedere e ritirare i pacchetti, basta rivolgersi direttamente alla società sportiva.