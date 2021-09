Ricercato internazionale arrestato a Cariati: revocato il carcere

Era stato individuato ed arrestato pochi giorni fa a seguito di un mandato di arresto europeo, ma la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto di annullare la detenzione in carcere. Lo rende noto l’avvocato difensore, Raffaele Meles, che commenta positivamente la decisione della corte.

L’uomo, quarantottenne di nazionalità polacca, era ricercato per diversi crimini. Individuato nell’agro di Cariati, era stato condotto presso il carcere di Castrovillari, nel quale però ha dimorato solo per qualche giorno.

La Corte di Appello infatti ha accolto completamente la tesi difensiva, decidendo, in attesa di definire il procedimento, di disporre gli arresti domiciliari per l’uomo, rigettando così la detenzione in carcere come richiesto dalla Procura Generale.