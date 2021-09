Covid, contagi in calo: 229 nuovi casi e 2 decessi

Dopo una settimana dai dati piuttosto alti, con i bollettini quotidiani che hanno sfiorato quota trecento nuovi casi al giorno, ecco che l’odierno report della Regione Calabria e della Protezione Civile mostra una situazione in miglioramento: 229 nuovi contagi registrati e, purtroppo, altre 2 vittime.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+138), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+60), di Crotone (+11) e di Vibo Valentia (+9), mentre non si registra alcun nuovo caso nel catanzarese (+0). I restanti casi sono provenient da altre regioni (+11). Processati complessivamente 1 milione e 128.392 tamponi (+3.244), con un tasso di positività che sale al 7,06%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 26.481 (+138), mentre i casi attivi sono 1.662. Di questi, 1.610 sono in isolamento, 47 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 24.201 guariti e 618 decessi.

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 28.225 (+60), mentre i casi attivi sono 2.235. Di questi: 2.158 in isolamento, 70 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 25.616 i guariti e 374 i decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 7.688 (+11) e gli attivi sono 365. Di questi: 355 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.214 i guariti e 109 i deceduti.

Nel vibonese, casi covid salgomo a 6.257 (+9) mentre gli attivi sono 255. Di questi: 248 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.906 i pazienti guariti e 96 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati finora sono 11.136 (+0), mentre i casi attivi 224. Di questi, 195 in isolamento, 23 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.763 pazienti e ne sono deceduti 149.