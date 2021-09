Nubifragio nel catanzarese: oltre 50 gli interventi dei Vvf, soveratese in tilt

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un vero e proprio nubifragio quello che, nel pomeriggio di ieri, ha interessato gran parte del territorio catanzarese (QUI) ed in particolare la fascia costiera ionica, nei comuni di Soverato, Guardavalle, Badolato, Davoli e Borgia.

I Vigili del Fuoco, che sono in costante azione, hanno svolto finora oltre cinquanta interventi per automobilisti in difficoltà, allagamenti diffusi, smottamenti e danni d’acqua in genere.

Fortunatamente non si segnalano criticità rilevanti. Le operazioni di soccorso proseguite ininterrottamente per tutta la notte, sono ancora in atto.