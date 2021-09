Calcio Medici, il Cosenza in semifinale di Coppa Italia

La manifestazione ’Coppa Italia’ gestita in collaborazione con l'Acsi si svolge nel pieno rispetto delle norme anti-COVID.

Nell'albo d'oro della Coppa Italia prevalgono in assoluto i medici di Melito Porto Salvo con 6 successi di cui uno ex aequo nel 2008 a Fiorenzuola con Firenze, 3 vittorie per Reggio Calabria, 2 per Cosenza e Milano-Brianza, una ciascuna Bari, Napoli e Trinacria Palermo.

In occasione della tappa in terra umbra si terrà l'assemblea dei presidenti o delegati di tutte le società iscritte alla Asd Nazionale Medici Calcio per l'elezione dei cinque consiglieri che compongono il direttivo. Attualmente l'Asd Nazionale Medici Calcio è presieduta dal dott. Giovanni Borrelli (Napoli). In tutto sono 8 le squadre, affiliate alla Asd Nazionale Medici Calcio, partecipanti al torneo Coppa Italia 2021.

Risultati per la qualificazione alle semifinali

Cosenza-Napoli 1-0; Bologna-Melito P.S. 1-0; Milano Brianza-Reggio Calabria 5-2 (CdR); Trinacria Palermo – Palermo 3-0.

Sabato pomeriggio, ● Cosenza - Bologna e ● Trinacria Palermo - Milano e Brianza, le due semifinali della Coppa Italia 2020 organizzata dalla Asd Nazionale Medici Calcio e domenica mattina le finali. Le gare si disputeranno presso il complesso sportivo Country Elite di Cascia (Perugia).