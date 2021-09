Contrasto allo spaccio: un arresto ed una denuncia a Catanzaro

Un pattugliamento di routine nei quartieri sud di Catanzaro ha permesso ai militari di individuare ed arrestare in flagranza di reato due donne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di una ventiquattrenne e di una cinquantasettenne, entrambe del posto e già note alle forze dell'ordine.

Nella fattispecie, nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno notato la ventiquattrenne salire a bordo di un'auto guidata dalla cinquantasettenne, con fare sospetto e guardinga. Una circostanza che ha allertato i militari, che hanno deciso di intervenire immediatamente.

Bloccate le donne, a seguito di un rapido controllo del veicolo sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina nascosti sotto al sedile. Estesa la perquisizone, nell'abitazione della più giovane è stato trovato mezzo grammo di hashish assieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Per questi motivi, la ventiquattrenne è stata tratta in arresto e posta ai domiciliari mentre la cinquantasettenne è stata denunciata in stato di libertà.