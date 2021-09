Cosenza, bar abusivo usato come punto per lo spaccio: una denuncia

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cosenza hanno scoperto un bar completamente abusivo, usato come ritrovo da soggetti pregiudicati, utilizzato come punto di spaccio di droga e collegato abusivamente alla corrente elettrica. Un vero e proprio “fortino” individuato grazie ad una disattenzione del “titolare”, quarantottenne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Quest’ultimo si trovava presso la sua “attività” sita in Corso Telesio, in pieno centro storico, quando alla vista degli agenti ha repentinamente chiuso la saracinesca per poi darsi alla fuga tra i vicoli. Espediente non riuscito, dato che gli agenti sono riusciti ad identificarlo e reperirlo in un secondo momento. Avviato un controllo all’interno del locale, gli agenti hanno rinvenuto diversi elettrodomestici (compreso un registratore di cassa) e numerose bottiglie di alcolici.

L’intervento dell’unità cinofila della Questura di Vibo Valenta ha permesso inoltre di rinvenire diversi involucri contenenti stupefacente: complessivamente sono stati trovati circa 100 grammi di marijuana assieme a bilancini e denaro contante.

Rintracciato il quarantottenne fuggito, questo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica. Il bar, dopo la segnalazione alla Procura della Repubblica, è stato posto sotto sequestro.