Nuovo scontro lungo la Statale 18: auto colpisce motoape, due feriti

Non sarebbero in pericolo di vita le due persone rimaste ferite a seguito di un incidente stradale lungo la Statale 18, nei pressi di Vibo Valentia. Per motivi ancora in fase di accertamento, un'autovettura ha colpito un motoape che transitava in direzione opposta, mandandolo fuori strada.

I due occupanti del motoape, un uomo ed una donna, sono rimasti incastrati all'interno del mezzo tra le lamiere contorte a seguito dell'impatto. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno liberato i malcapitati affidandoli alle cure sei sanitari del 118.

Dopo un primo soccorso, si è ritenuto necessario allertare l'elisoccorso per trasferire i due feriti in ospedale: uno a Catanzaro e l'altro a Vibo Valentia. Interrotto il transito lungo la statale, in attesa dei rilievi del caso per far luce sulle dinamiche del sinistro avvenuto questa mattina.