Crotone, fiumi di droga nel report settimanale della Questura

Marijuana, hashish, cocaina ed eroina. Non sembra conoscere crisi il mercato delle sostanze stupefacenti a Crotone, dove la questura, nell'ultima settimana, ha operato numerosi sequestri e segnalato diversi concittadini. È il resconto dell'attività del piano Focus 'ndrangheta, incentrato sul controllo del territorio e sul contrasto dei reati predatori.

Identificate 1.265 persone e controllati 581 veicoli. Elevate 17 sanzioni per violazioni stradali, 2 sanzioni amministrative e 5 controlli. Eseguite 38 perquisizioni, denunciati in stato di libertà 2 soggetti e segnalate 7 persone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.



Il 4 settembre scorso due soggetti sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di un sessantunenne e di un cinquantunenne del posto, trovati in possesso rispettivamente di 0.45 e di 2.14 grammi di cocaina.

Il 5 settembre un trentunenne del posto è stato segnalato sempre in qualità si assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 0,60 grammi di cocaina. Allo stesso è stata inoltre sequestrata l’auto, che guidava senza copertura assicurativa.

Nello stesso pomeriggio, un trentacinquenne cosentino residente a Cirò ha chiesto aiuto a causa dell’incendio della sua vettura. Dopo le operazioni di soccorso, visti i precedenti penali del soggetto, è stato svolto un controllo che ha permesso di scoprire 0,90 grammi di cocaina: scattata la segnalazione.

Infine, un quarantottenne crotonese è stato segnalato, sempre in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 0,33 grammi di eroina.

Il 6 settembre un ventinovenne nigeriano senza fissa dimora è stato denunciato per diversi reati: segnalato a seguito di numerosi appostamenti svolti nei pressi dell’abitazione di una donna, alla vista degli agenti ha dato in escandescenza, aggredendoli. Dopo una breve colluttazione l’uomo è stato immobilizzato e trasportato in Questura.

Nella stessa giornata, rinvenuti due involucri contenenti 0,66 grammi di marijuana e 0,63 grammi di cocaina: sequestrati e sporta denuncia a carico di ignoti. Infine, ad Isola Capo Rizzuto, scoperto un dipendente irregolare presso un’azienda agricola: elevata una pesante sanzione da 10.800 euro al titolare.

Numerosi gli interventi nel corso del 10 settembre. Ad un trentenne crotonese è stato notificato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di qualsiasi titolo del Crotone Calcio, con obbligo di presentazione in Questura per 2 anni, ed il divieto di accesso ai centri scommesse per 4 mesi.

Notificato ad un soggetto residente nel cosentino il divieto di far ritorno a Crotone o nelle sue frazioni per un periodo di 3 anni. Emessi due avvisi orali nei confronti di altrettanti pregiudicati, un quarantaquattrenne ed un diciannovenne.

Nella stessa giornata, segnalati due soggetti – tutti del posto – in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti: si tratta di un cinquantaquattrenne trovato in possesso di 5,51 grammi di marijuana e 0,74 di hashish; e di un quarantaquattrenne trovato in possesso di 0,39 grammi di cocaina. Un trentasettenen invece è stato denunciato per non essersi voluto sottoporre all’accertamento sull’uso di stupefacenti.