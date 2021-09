Crotone, mancato rispetto delle norme anti contagio: locale multato per la terza volta

Questura di Crotone

Non c’è due senza tre: un’attività commerciale dedita alla vendita di alimenti e bevande sita in Crotone è stata sanzionata per la terza volta a causa del mancato rispetto delle norme anti contagio. L’ultima sanzione è arrivata oggi, ma la stessa attività era già stata multata – sempre per mancato rispetto delle norme anti contagio – il 24 agosto ed il 30 luglio scorso.

È questo l’esito di tre distinti controlli amministrativi svolti dalla divisione Pasi della squadra amministrativa della Questura di Crotone, che per l’ennesima volta ha appurato una serie di infrazioni: nessuna distanza di sicurezza tra gli avventori, quasi tutti sprovvisti di mascherina, per di più al chiuso e nel mezzo di una serata danzante e di intrattenimento.

Il locale è stato chiuso nuovamente per 5 giorni, mentre la Prefettura di Crotone sta valutando la sospensione dell’attività fino a 30 giorni. Sanzionato, per la terza volta, il legale rappresentante dell’attività, il ventisettenne crotonese I. F. che oltre alla sanzione da 400 euro si è visto commutare anche una multa da 1.666 euro per l’impiego di personale di controllo senza preventiva comunicazione all’autorità competente.

Inoltre, vista la reiterazione delle violazioni, è stato aperto un procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione dell’attività: le reiterate condotte potrebbero aver favorito la diffusione del contagio e messo a repentaglio la sicurezza pubblica, rappresentando dunque un caso di particolare gravità.