Maltempo, sindaco Crotone ordina evacuazione abitazioni presso il Canale 19

Le avverse condizioni metereologiche previste per domani, con l'intera regione tinta di arancione e rosso (LEGGI) per pioggia, vento e forte attività elettrica, hanno spinto il sindaco di Crotone a disporre in serata un'apposita ordinanza sindacale per evacuare le abitazioni site a ridosso del Canale 19 in località Margherità. "C'é il pericolo che possano verificarsi eventi di inondazione e in, tal caso, sono da attendersi danni ai beni e possibile pericolo per l’incolumità delle persone" è scritto nell'ordinanza 5512 del 10 settembre (QUI).

La decisione è stata presa nel pomeriggio odierno, quando a seguito della diramazione dell'allerta si è riunito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, che ha ritenuto "di adottare tutte le misure precauzionali possibili per prevenire situazioni di pericolo" prevedendo dunque, in via precazionale, di ordinare l'evacuazione, visti anche "i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Amministrazione hanno evidenziato uno scenario di rischio e di vulnerabilità di alcune porzioni di territorio".

Appena pochi giorni fa, era stato annunciato l'affidamento dei lavori per la manutenzione del canale (LEGGI).