Cosenza, arrestato presunto autore di numerosi furti

È stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile nel primo pomeriggio il pluripregiudicato P. C., trentaquattrenne cosentino ritenuto responsabile di diversi furti avvenuti nelle vie del centro negli scorsi mesi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’uomo sarebbero riconducili almeno 6 furti aggravati.

Furti che venivano messi a segno contro attività commerciali ma anche contro semplici cittadini. Tra dicembre 2020 e lo scorso marzo il malvivente avrebbe rubato diversi dispositivi elettronici ed alcune biciclette elettriche, ma anche carte di credito - sottratte da automobili parcheggiate nelle vie cittadine - utilizzate in acquisti e prelievi non autorizzati. Per tali motivi il gip del Tribunale di Cosenza ha stabilito gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.