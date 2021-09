Covid, ancora un aumento: 304 casi e 4 decessi in 24 ore

I contagi da coronavirus in Calabria superano nuovamente quota trecento. Nell’ultimo bollettino sono stati certificati infatti 304 nuovi contagi e, purtroppo, 4 nuovi decessi. Complessivamente, si registrano anche 302 guariti, ed una diminuzione di 4 posti letto negli ospedali.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+167), seguita dalla provincia di Cosenza (+96), di Crotone (+30) e di Catanzaro (+7), mentre non si registra alcun nuovo caso nel vibonese (+0). I restanti casi sono provenient da altre regioni (+4). Processati complessivamente 1 milione e 121.246 tamponi (+4.677), con un tasso di positività che scende al 6,50%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 28.038 (+167), mentre i casi attivi sono 2.348. Di questi: 2.271 in isolamento, 71 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 25.319 i guariti e 371 i decessi.

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 26.255 (+96), mentre i casi attivi sono 1.522. Di questi, 1.469 sono in isolamento, 49 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 24.116 guariti e 617 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 7.645 (+30) e gli attivi sono 350. Di questi: 338 si trovano in isolamento, 12 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.187 i guariti e 108 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 11.117 (+7), mentre i casi attivi 242. Di questi, 214 in isolamento, 24 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.726 pazienti e ne sono deceduti 149.

Nel vibonese, infine, casi covid rimangono 6.242 (+0) mentre gli attivi sono 286. Di questi: 277 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.860 i pazienti guariti e 96 i deceduti.

NIENTE CAMBIO DI COLORE

Dopo il picco di contagi registrato nel corso dell'estate, l'andamento dei nuovi casi sembra confermare - anche in Calabria - un trend in diminuzione. I contagi sono ancora piuttosto alti, ma riflettono la media nazionale. Anche per questo motivo, la Calabria non cambierà colore neppure questa settimana, rimanendo in zona bianca.

Attualmente solo la Sicilia è tornata in zona gialla, mentre tutte le altre regioni - nonostante uno o più parametri sforati - sono rimaste in zona bianca. Tale decisione sarebbe dovuta al miglioramento generale registrato a livello nazionale, che sta facendo progressivamente scendere l'asticella di allarme.