Con documenti falsi tentano la fuga in stazione: tre arresti a Strongoli

Erano riusciti a sbarcare indisturbati lungo le coste del cirotano, e speravano di prendere un treno presso la stazione ferroviaria di Strongoli per fuggire senza dare nell’occhio. Purtroppo per loro, però, i Carabinieri di Cirò Marina, allertati per il recente sbarco, li hanno individuati e tratti in arresto.

Si tratta di due uomini e di una donna di nazionalità turca, tutti sui trent’anni e dotati di documenti di identificazione falsi. Fermati per un controllo, si sono mostrati da subito agitati, allertando così il personale. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti i loro veri documenti, che hanno permesso così di risalire alle loro generalità.

Su disposizione del Procuratore della Repubblica di Crotone, Alessandro Rho, i tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per possesso di documenti falsi, e trasferiti presso il carcere di Crotone in attesa del rito per direttissima. L’intera operazione è stata condotta con l’ausilio della Guardia di Finanza di Crotone, che ha presidiato lo sbarco di ieri (LEGGI) e collaborato sinergimanete al controllo del territorio, proprio nella ricerca di eventuali fuggitivi.