Maltempo, in arrivo forti piogge: diramata allerta rossa

Via Windy

Forti piogge, violenti rovesci ed intensa attività elettrica: sembra prospettarsi un fine settimana di maltempo in tutta la Calabria, con particolari criticità prevista sulla fascia jonica. La prima perturbazione di settembre (LEGGI) aveva colpito la fascia tirrenica, mentre la seconda perturbazione - già in corso, ed in arrivo nelle prossime ore sulla Calabria - pare colpirà esclusivamente la fascia jonica centro-settentrionale.

La Protezione Civile, in previsione del peggioramento metereologico, ha già diramato la massima allerta per domani, 11 settembre: allarme rosso lungo tutta la costa cosentina, crotonese e catanzarese, dove si prevedono, oltre a forti piogge, anche intense attività elettriche con numerosi fulmini. L'allerta potrebbe essere estesa anche alla giornata di domenica 12 settembre, dove, secondo le previsioni, l'intera area sarà ancora interessata dalla perturbazione.