Ferrovie della Calabria: riprendono i lavori della tratta San Nicola-S. Giovanni In Fiore

Sono ripresi i lavori della tratta San Nicola Silvana Mansio - San Giovanni in Fiore, per la messa in sicurezza delle gallerie presenti sulla tratta i cui interventi erano stati sospesi, oltre i lavori di rinnovo dell’armamento ferroviario già previsti.

La società ha voluto accelerare le operazioni in questo periodo di fine estate, proprio per poter sfruttare il periodo preinvernale, ovvero prima della caduta della neve che potrebbe rallentare le azioni di intervento.

La ripresa dei lavori, unita alle operazioni di restauro funzionale di altro materiale rotabile ferroviario storico, consentirà di ampliare e diversificare l’offerta turistica del Treno della Sila.