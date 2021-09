Critiche contro il Comune di Torre di Ruggiero sui social: Giudice archivia procedimento

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, Francesco Vittorio Rinaldi, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Maria Teresa Sanzo, difesa dall’avvocato FranK Mario Santacroce, scaturito dalla querela sporta nel gennaio 2018 dall’ allora sindaco di Torre di Ruggiero, Mario Barbieri, per la diffusione da parte della stessa, a mezzo del social network Facebook, sul profilo aperto di Forza Italia, circolo di Chiaravalle Centrale, di una nota contenente critiche con riferimento all’asserita assegnazione di incarichi presso il suddetto comune a favore di parenti e amici.

Il Giudice ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. per infondatezza della notizia di reato, in quanto, a parere del giudicante, “tali condotte sono idonee a configurare la scriminante del diritto di critica politica ai sensi dell’art. 51 c.p., in relazione alla fattispecie di cui all’art. 595 c. p”.

Maria Teresa Sanzo, nel ringraziare pubblicamente l’avv. Santacroce per la difesa svolta, ha dichiarato: “Finalmente, è stata fatta giustizia ed è stata restituita dignità non solo al suo operato politico, sempre improntato alla massima trasparenza, ma, soprattutto alla sua persona, con l’augurio, altresì, che la politica possa tornare ad essere esercitata, attraverso il confronto ed il dialogo nelle sedi a ciò preposte, destinando i soldi dei cittadini contribuenti ad altre finalità sicuramente più urgenti ed indifferibili”.