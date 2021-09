Matematica e scienze economiche, all’Università Mediterranea il Convegno Amases

Il Comitato Scientifico dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (https://www.amases.org), ha deciso di affidare al Prof. Massimiliano Ferrara l’organizzazione del XLV Convegno annuale che aggrega Accademici, Studiosi, Cultori e Practioners di discipline matematiche applicate all’Economia, alla Finanza e alle Scienze Attuariali di tutte le Università italiane, con una cospicua e qualificata partecipazione straniera.

Il Prof. Ferrara, che conclude il Suo mandato di Direttore del Di.Gi.ES proprio in queste settimane, è stato efficacemente coadiuvato dal Suo Gruppo di Ricerca, in particolare: il Prof. Bruno Antonio Pansera promotore di due partecipati e apprezzati Clusters tematici, le D.sse Stefania Merenda, Valentina Mallamaci e il Dr. Pasquale Fotia webmasters della piattaforma informatica, le D.sse Tiziana Ciano e Mariangela Gangemi hanno curato la redazione del materiale scientifico e informativo del Convegno. I menzionati giovani ricercatori reggini saranno tutti Relatori in varie sessioni del Convegno.

Il Convegno sarà gestito nelle giornate del 13 e 14 settembre dal gruppo di lavoro dell’Ateneo reggino e proseguirà fino al 18 settembre attraverso 19 Clusters/Sessioni tematiche promosse dai singoli Soci nell’alveo della tradizione dell’Associazione che dal 1976 promuove l’organizzazione di questo importante appuntamento scientifico.

Nel corso della due giorni sarà assegnato l’Amases Award 2021 a un/a giovane studioso/a che svolge attività di ricerca nell’ambito della Matematica applicata alle Scienze Economiche e Sociali e interverranno quattro illustri Accademici nella qualità di Invited Speakers: Paolo Ghirardato dell’Università di Torino, Ana Camanho dell’Università di Porto (Portogallo), Carlo Mariconda dell’Università di Padova e Elisa Alòs della Pompeu Fabra di Barcellona (Spagna).