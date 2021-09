Appiccò incendio a San Giovanni, presunto piromane incastrato dalle telecamere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un 73enne è stato arrestato dai finanzieri di Cosenza ed è finito così ai domiciliari essendo ritenuto il responsabile di un incendio avvenuto il 15 luglio scorso a San Giovanni in Fiore.

Il rogo, di natura dolosa, si era propagato in pochi minuti nei pressi di un’area residenziale, impegnando per diverse ore i Vigili del Fuoco.

Il provvedimento di oggi, disposto dal Gip del Tribunale bruzio, arriva al termine delle investigazioni condotte dalle fiamme gialli della città silana, intervenuti allora sul posto.

I militari hanno analizzato le registrazioni acquisite da un sistema di sorveglianza attivo, installato nelle vicinanze dell’area interessata, e ascoltato come testimoni degli abitanti della zona.

Da qui sono giunti ad identificare il presunto piromane che avrebbe appiccato il fuoco che, anche a causa della sua vasta portata, avrebbe potuto mettere a repentaglio l’incolumità dei residenti e delle abitazioni.

Per supportare gli elementi investigativi acquisiti, i Finanzieri, nel corso di perquisizioni eseguite a casa dell’indagato, che risiede anch’egli a San Giovanni in Fiore, hanno sequestrato oltre 70 accendini e alcuni abiti che si ritiene coincidenti con quelli indossati dall’autore del rogo, così come appaiono nelle immagini video.