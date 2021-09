Tragedia a Catanzaro: studente di 22 anni trovato morto in un appartamento

Un ragazzo di soli 22 anni, studente proveniente da fuori regione iscritto all’Università di Catanzaro, è stato ritrovato senza vita in un appartamento in località Fortuna, nella zona sud della città.

A fare la tragica scoperta, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato un collega che condivideva con lui l’appartamento. Inutili si sono rivelati i soccorsi, i sanitari del 118 di Catanzaro non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto è intervenuta la polizia e il medico legale. Al momento non si conoscono ancora le cause della morte e sono in corso delle indagini.