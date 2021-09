Albidona, il Tar riammette lista esclusa da elezioni amministrative

La lista civica Avanti Albidona potrà partecipare alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Lo rende noto l’avvocato Claudio Roseto, annunciando la decisione del Tar di Catanzaro, che “ha annullato il verbale di ricusazione della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari e ha riammesso la lista Avanti Albidona, con candidato alla carica di sindaco Leonardo Aurelio, alle elezioni amministrative per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Albidona”.

“Nel giudizio erano intervenuti anche i rappresentanti della lista Uniti per Albidona, con candidato a sindaco Giuseppe Lizzano, difesi dall’avvocato Giovanni Spataro per sostenere il rigetto del ricorso. La ricusazione era stata disposta per la mancanza di timbri di congiunzione tra i fogli del modulo di presentazione della lista” ricorda l’avvocato. “Tale ricusazione, peraltro, rischiava di lasciare una sola lista a partecipare alla competizione elettorale”.

“Un grande risultato per affermare i cardini della democrazia rappresentativa e del diritto di voto, inteso come diritto politico per eccellenza, strettamente legato alle nozioni di sovranità popolare e di cittadinanza” conclude Roseto.