Assunzioni Cpi, Misiti (M5S): “Non siano mancette elettorali”

Massimo Misiti

“Non mi stupirebbe se il bando per gli oltre 500 posti previsti per i Centri per l’impiego della Regione Calabria venisse pubblicato a breve”. È quanto afferma in una nota il deputato Massimo Misiti, ricordando che “d’altronde solo il 25 agosto scorso la Giunta regionale adottava in via definitiva il Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del lavoro, perché in Calabria i soliti apparati di potere si ricordano del sottodimensionamento dei propri uffici esclusivamente a ridosso della scadenza elettorale”.

“Sono tantissime le regioni in ritardo sui nuovi ingressi previsti nel triennio 2019-2021 ma la Calabria si distingue fra queste perché è a quota 0 dei 536 previsti” rammenta l’esponente pentastellato. “L’implemento dei Centri per l’impiego è previsto, questo occorre ricordarlo, dal Piano straordinario di potenziamento inserito nella legge istitutiva del Reddito di cittadinanza”.

“I nostri solleciti a nulla sono valsi, almeno finora. Allo scadere della legislatura guidata dal centro destra qualcosa potrebbe muoversi e il bando casualmente apparire sulla Gazzetta Ufficiale” conclude Misiti.