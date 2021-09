Fisascat, al via lavori in vista della fase congressuale

“Obiettivo della Fisascat è quello di continuare a battersi per i bisogni e di diritti dei lavoratori, stando addosso a chi pensa di poterci passare sopra”. Così il segretario regionale Fortunato Lo Papa, in vista in vista dell’apertura odierna dei lavori del Consiglio Generale della Fisascat Cisl Calabria e della Fisascat Cisl di Catanzaro, Crotone e Vibo che apriranno la fase congressuale di novembre.

“La fase congressuale servirà a fare il punto su questi ultimi quattro anni, consapevoli del fatto che la pandemia non è ancora un capitolo chiuso e che le limitazioni al lavoro per arginare la diffusione del virus hanno severamente colpito e messo in difficoltà i lavoratori” dichiara Lo Papa. “Questa estate ha visto un’accelerata e un boom di presenze che ha dato ossigeno a turismo e commercio, ma è ancora presto per potere scrivere la parola fine ad un momento di difficoltà che si è innestato su una crisi economica con radici profonde”.

“Per potere garantire un’adeguata ripartenza bisogna però seminare e creare le condizioni affinché l’occupazione e l’economia trovino nuova linfa. Magari iniziando dalla formazione per creare figure in grado di incrociare la domanda e garantendo condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro che consentano di arginare ulteriori altri stop che porterebbero a raschiare il fondo delle casse dei lavoratori” conclude il sindacalista. “Preziosa è in questo contesto la collaborazione con le istituzioni affinché si possa guardare al futuro ragionando sui passi possibili per la costruzione di un percorso fruttuoso”.