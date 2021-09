Vertenza Almaviva, Gallo: “Intervenga il Governo”

“Sindacati e maestranze lamentano la violazione di precise norme di legge, e ritengo sia doveroso che il Governo intervenga per porre rimedio a quanto denunciato e salvaguardare centinaia di posti di lavoro”. Questo il parere dell’assessore regionale Gianluca Gallo, che interviene in merito alla vertenza Almaviva.

“Una storia dai contorni grotteschi, che penalizza oltremodo i lavoratori, le loro famiglie ed anche il tessuto sociale di importanti realtà urbane di un Meridione spesso sacrificato sull’altare di scelte discutibili, in questo caso incomprensibili ed ingiustificate” afferma ancora l’assessore, che chiede di “intervenire, attraverso i ministeri e gli uffici competenti, per le dovute verifiche e l’adozione degli opportuni provvedimenti, affinchè non vengano consumati, peraltro con la spesa di risorse pubbliche, delitti occupazionali che aprirebbero serie ferite in una terra già sanguinante per la ripresa dell’emigrazione e l’elevato tasso di disoccupazione, specie giovanile”.

“Interesseremo anche i nostri rappresentanti, in Parlamento come nel Governo, perché impediscano il verificarsi di un pasticciaccio brutto” conclude Gallo, ricordando come tale vertenza riguardi due sedi – quella di Rende e di Palermo – per un totale di oltre 600 dipendenti.