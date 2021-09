Ricercato in tutta Europa si era nascosto a Cariati: arrestato

Era ricercato in tutta Europa visti i suoi numerosi reati e precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona, compiuti spesso tramite l’impiego di armi. Si tratta di un quarantottenne, M.T., destinatario di un mandato di cattura europeo ed in dividuato quest’oggi dai Carabinieri della stazione di Cariati.

L’uomo infatti era residente proprio nel centro del basso cosentino, precisamente in un’area di campagna a cavallo tra le provincie di Cosenza e Crotone. All’arrivo dei militari, l’uomo non ha tentato la fuga e non ha opposto resistenza: si è lasciato identificare consegnandosi alla giustizia, ed è stato trasferito per direttissima nel carcere di Castrovillari, dove è in attesa di estradizione.

A seguire il suo caso, l’avvocato Raffaele Meles, nominato dallo stesso interessato.