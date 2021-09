Incidente sulla Statale 280: l’autista già coinvolto in strage di ciclisti nel 2010

L’uomo alla guida dell’auto uscita fuori strada pochi giorni fa lungo la Statale 280 (LEGGI) era rimasto coinvolto, nel 2010, in un caso del tutto simile in cui persero la vita 8 ciclisti. Lo rende noto la Giesse Risarcimento Danni, che annuncia l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale.

Si tratterebbe di Chafik El Ketani, trentaduenne arrestato undici anni fa a seguito della strage dei ciclisti (LEGGI) avvenuta lungo la Statale 18. "Siamo sgomenti per l'ennesima morte provocata, ancora una volta, dalla persona già responsabile, 11 anni fa, di una immane tragedia" dichiarano i responsabili della sede lametina di Giesse, Giuseppe Vacca e Mary Paolella.

Questa volta ad avere la peggio è stato il passeggero a bordo dell’auto, Fennane Noureddine, trentunenne. Sul suo corpo la Procura di Catanzaro ha disposto l’autopsia, che verrà svolta domani, 10 settembre.

“Allora era emerso che, oltre a guidare sprovvisto di patente, El Ketani avesse nel sangue sostanze stupefacenti” concludono dalla Giesse. “Capiremo al più presto se questa volta stesse guidando nelle giuste condizioni e in regolare possesso della patente di guida, ma ciò in ogni caso non riporterà ai propri cari il povero Fennane”.