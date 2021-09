Gambarie, controllo a tappeto dei Nas: sequestrati circa 800 chili di salumi e formaggi

Terminata la stagione estiva ed in vista dell’arrivo della stagione turistica montana, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno passato al setaccio la nota località turistica di Gambarie d’Aspromonte, svolgendo accurati controlli presso tutte le attività commerciali.

Doppia criticità riscontrata all’interno di un albergo, dove è stato individuato un centro estetico completamente abusivo, privo di ogni abilitazione ed autorizzazione. Nel proseguire il controllo, nelle cucine dell’hotel sono stati rinvenuti ben 180 chili di prodotti alimentari – carni e salumi – privi di tracciabilità, assieme ad altri prodotti confezionati scaduti da tempo.

In altro noto albergo della zona i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie nonché seri problemi strutturali. Anche in questo caso, all’interno della cucina sono stati rinvenuti oltre 100 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità.

Imponente sequestro invece in un ristorante in località Tre Aie, dove i militari si sono imbattuti in un vero e proprio deposito – privo di autorizzazioni igienico sanitarie - di salumi e formaggi, tutti senza tracciabilità e di provenienza ignota. Complessivamente, si tratta di oltre 500 chili di cibo.

Tutto il cibo sequestrato – circa 780 chili complessivamente – è stato stimato in un valore di 13 mila euro, mentre le sanzioni erogate alle varie attività ammontano ad un totale di 10 mila euro. Scattate le dovute segnalazioni al dipartimento prevenzione dell’Asl reggina.