Reggio. Data alle fiamme un’ambulanza della Croce Rossa

Un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, si è accanito nella serata di ieri contro ad un’ambulanza della Croce Rossa di Reggio Calabria e gli ha dato fuoco. Il mezzo, che era stato già oggetto di atti vandalici nei giorni scorsi, non è andato distrutto solo grazie al tempestivo intervento di un cittadino.

Su quanto è accaduto è intervenuta Daniela Dattola, presidente di Croce Rossa Reggio Calabria, che dichiara: “Sono rammaricata dell'accaduto. Un atto vile e premeditato da parte di qualcuno che non ha alcun rispetto per ciò che rappresentiamo per la città e per il bene fatto”.

“Croce Rossa è un simbolo di pace e di inclusione, noi – aggiunge Daniela Dattola - serviamo i vulnerabili e cerchiamo di dare risposta a chiunque abbia bisogno da sempre. Non abbiamo un posto macchine dove tenere i mezzi al coperto e quello che è accaduto ieri sera mi rattrista infinitamente. Croce Rossa Italiana merita elogi, i nostri volontari si spendono giornalmente a favore della popolazione – conclude -. È davvero triste raccontare eventi del genere”.

La polizia sta indagando per risalire all'identità del soggetto che si presume possa essere responsabile sia del primo che del secondo atto vandalico. Per sicurezza, le altre tre ambulanze in dotazione sono state trasferite altrove.