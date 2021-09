Regionali. Magorno (IV): “Italia Viva non partecipa, candidati nelle liste solo a titolo personale”

Ernesto Magorno

“ItaliaViva non prenderà parte alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre.” A renderflo noto in un post sui social è il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.

“Nelle liste presentate per la competizione elettorale – aggiunge Magorno - figurano nomi a noi vicini che, però, si sono messi in gioco solo a titolo personale dal momento che, come ribadito a più riprese dal partito nazionale, la posizione di Italia Viva è quella di non partecipare. A tutti i candidati va un grande in bocca al lupo.”