Inchiesta “Lande Desolate”: Dda non si appella, Oliverio assolto definitivamente

Nel pieno della sua nuova sfida per le prossime elezioni regionali, il candidato alla Presidenza Gerardo Mario Oliverio “incassa” un’assoluzione nell’ambito del procedimento giudiziario scaturito dall’inchiesta denominata “Lande desolate” (QUI).



La Dda di Catanzaro ha infatti deciso di non presentare appello e, dunque, è definitiva la sentenza di assoluzione dalle accuse di abuso d’ufficio e corruzione per l’ex governatore che, colto nell’inchiesta a fine 2018 quando era ancora in carica, era stato sottoposto all’obbligo di dimora.

Questa misura era stata poi annullata a marzo 2019 dalla Cassazione e il Tribunale di Catanzaro, in seguito al rito abbreviato, aveva infine assolto Oliverio (QUI).