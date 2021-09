Inchiesta “Basso Profilo”: Cassazione annulla ordinanza a carico di Talarico

Francesco Talarico

Parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, l’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di Francesco Talarico, assessore al Bilancio della Regione Calabria, coinvolto nell’ambito dell’operazione “Basso Profilo” e, attualmente, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora disposta dal gip di Catanzaro su richiesta della Dda.

Nello specifico, l’annullamento della Suprema Corte riguarda l’accusa di associazione per delinquere e non per quella di scambio elettorale politico-mafioso che il Tribunale della Libertà ha riqualificato come corruzione elettorale.

La Cassazione ha rinviato a un nuovo esame sull’associazione al Tribunale del Riesame di Catanzaro e dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.

Talarico dovrà comparire davanti al gup di Catanzaro il prossimo 13 settembre per il processo con rito abbreviato.