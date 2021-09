Boom di positivi al Covid a San Luca: scatta la “zona rossa”

Un totale di 71 positivi al Coronavirus ha fatto scattare la “zona rossa” per il Comune di San Luca, nel reggino. Il provvedimento, resosi necessari per il contenimento del contagio, è entrato in vigore già dalle ore 22 di ieri dopo che il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato una nuova ordinanza.

Secondo quanto reso noto dal dipartimento di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria “si registra a San Luca una crescita esponenziale di soggetti positivi al Covid-19, con un totale di 71 casi attivi, che ha determinato il raggiungimento di elevati valori di incidenza nel numero dei casi confermati superiori a 2000 per 100.000 abitanti”.

La “zona rossa” sarà in vigore fino a tutto il 18 settembre.