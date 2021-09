Covid. La Calabria conta una nuova vittima e 215 contagi

Non calano sotto i 200 i contagi giornalieri da coronavirus in Calabria. Anche oggi, infatti, nella nostra regione sono stati certificati 215 nuovi casi (ieri erano 245) e, purtroppo, una nuova vittima.

I test effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 3.834 e la percentuale della positività in regione è del 5,61%.

Oggi il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+ 73), seguita dalle province di Cosenza (+65), di Catanzaro (+29), di Crotone (+26), e di Vibo Valentia (+13). Sono invece 9 i contagi provenienti da altra regione o stato estero.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Srs-CoV-2 sono state79.805, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 1.339. Gli attuali positivi sono in tutto 5.020 (-63).I guariti di oggi sono 277, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono73.446.

Per quanto riguarda i ricoveri, aumentano di 3 unità i posti letto nelle terapie intensive. Qui in tutto si trovano 16 persone mentre sono 179 (-2) i pazienti ricoverati nei reparti ordinari della regione. Le persone che stanno curando il virus a casa propria sono invece 4.825 (-65).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 27.799, i positivi di oggi sono 73. Attualmente i casi attivi sono 2.364, di cui 83 ricoveri in reparto (-10); 8 in terapia intensiva; 2.273 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.435: 25.072 guariti, 363 deceduti (+1). L'Asp di Reggio Calabria comunica 74 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Cosentino il computo totale si attesta a quota 26.025, ma i nuovi positivi sono 65. Attualmente i casi attivi sono 1.429, di cui 45 ricoveri in reparto (+4); 4 in terapia intensiva (+1); 1.380 in isolamento domiciliare (+54). I casi chiusi sono 4.596: 23.980 guariti, 616 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica 68 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.

Nel Catanzarese i positivi sono 29, mentre in totale le persone che hanno contratto il virus sono state 11.087. Attualmente i casi attivi sono 254, di cui 24 ricoveri in reparto (+5); 4 in terapia intensiva (+2); 226 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.833: 10.684 guariti, 149 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 33 nuovi soggetti positivi di cui 4 residente fuori regione

Nel Crotonese il totale dei casi è 7.572, mentre i positivi di oggi sono 26. Attualmente i casi attivi sono 308, di cui 16 ricoveri in reparto (+1) e 292 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7.264: 7.156 guariti, 108 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 13 e portano a 6.233 il totale delle persone che si sono ammalate da febbraio. Attualmente i casi attivi sono 306, di cui 9 ricoveri in reparto (-1) e 297 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.927: 5.831 guariti, 96 deceduti.

(Ultimo aggiornamento alle 17.25)