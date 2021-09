Rende. Affissioni abusive per la campagna elettorale, Manna “richiama” i candidati

“Mi appello al senso civico di chi è attualmente impegnato nella campagna elettorale affinché si rispettino le norme e il decoro urbano. Ricordiamo, infatti, che è assolutamente vietato effettuare l’affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale, sui muri delle abitazioni private o comunque su strutture murali non regolarmente autorizzate in tutto il territorio comunale”. È quanto dichiara il sindaco di Rende Marcello Manna che lancia un appello ai candidati alle prossime elezioni regionali al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive.

Al primo cittadino sarebbero arrivate numerose segnalazioni e, a tal proposito, viene precisato che secondo ordinanza “i trasgressori saranno perseguiti penalmente. Per questo abbiamo concertato con il corpo di polizia municipale controlli serrati”.

Manna sottoline come: “lo spargimento di carta determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali che, assimilati a quelli urbani, provoca un notevole aggravio di spese per l’ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta. Tenere al verde e agli spazi pubblici significa tenere alla propria comunità”.

“Sono certo che i candidati si attiveranno positivamente in questo senso, condividendo e comprendendo che questo nostro appello al buon senso e al decoro della nostra città è componente fondamentale del vivere civile. Invitiamo, dunque, tutte le forze politiche a rispettare le normative riguardanti le affissioni dei manifesti nelle apposite plance”, ha concluso il sindaco di Rende.