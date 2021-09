Amministrative. Confagricoltura ai candidati: “siamo pronti al dialogo e al confronto”

In vista delle vicine elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, che avranno luogo il 3 e 4 di ottobre in concomitanza con il voto per il rinnovo del Consiglio Regionale, Confagricoltura Cosenza lancia un appello a tutti i candidati Sindaci coinvolti nelle competizioni elettorali.

L’Unione provinciale degli Agricoltori, attraverso la Presidente Paola Granata, vuole farsi portavoce delle problematiche e delle richieste che riguardano il settore agricolo e agroalimentare aprendosi ad un dialogo e confronto con coloro che ricopriranno funzioni di governo a livello territoriale sui temi legati allo sviluppo di un comparto che riveste un ruolo rilevante nell’economia locale.

“È fondamentale - sostiene la Presidente Granata - che le forze politiche si pongano in ascolto delle imprese agricole per la programmazione di interventi e politiche che abbiano un impatto ambientale e infrastrutturale positivo ed efficace. Ciò non può prescindere dall’esperienza di chi opera in questo settore ed è profondamente legato alla terra e all’economia della regione”.

Il comparto agricolo ed agro-alimentare calabrese, seppure alle prese con gli effetti della pandemia, ha dato una risposta eccellente durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria.

Per Confagricoltura Cosenza la programmazione economica e territoriale è strategica e indispensabile per sostenere la capacità del settore agricolo di coniugare crescita economica, tutela del territorio e capacità di attrazione turistica, le più grandi opportunità per riportare i nostri territori al passo con il resto del Paese.

Confagricoltura Cosenza, augurando a coloro che saranno eletti un proficuo lavoro, auspica e chiede che le imprese agricole, in considerazione della valenza economica che rappresentano, vengano tenute nella giusta considerazione dai prossimi amministratori territoriali e regionali.