Statale 106, l’appello del sindaco di Terranova: “Istituzioni locali facciano pressione”

C'è bisogno di unirsi "in una forte pressione verso Governo e Regione per accelerare la messa in sicurezza della Statale 106, tragica strada della morte e fonte di gravissimi indicenti quotidiani che feriscono il vivere civile dell’intero territorio". È quanto afferma in una nota il sindaco di Terranova da Sibari, Luigi Lirangi, che lancia un appello a tutti i rappresentanti locali.

"Ora è dovere del Governo destinare parte delle risorse già pronte del Recovery Fund per l’Italia finalizzandolo alla rapida messa in sicurezza di questa infrastruttura viaria obsoleta e di assoluta pericolosità o comunque individuare i fondi necessari per concretizzare un reale progetto di ammodernamento" continua l'esponente di Fratelli d'Italia in corsa alle prossime elezioni regionali.

"Siamo consapevoli che i tempi non sono brevi ma è altrettanto vero che bisogna agire per non aggiungere un altro elemento di abbandono della nostra terra da parte dello Stato" conclude. "Siamo stanchi delle promesse e delle parole, servono fatti e concretezza, io farò tutto ciò che è nelle mie possibilità affinchè si garantisca la necessaria sicurezza ai calabresi e ai tantissimi lavoratori, pendolari e turisti".