Vendemmia, in Calabria previsto aumento di produzione del 10%

Sono numeri importanti quelli diffusi nelle previsioni vendemmiali di Uiv, Assoenologi ed Ismea. Pur trattandosi di previsioni, sembra certo che solo due regioni in questo 2021 potranno contare su un aumento della produzione di vino: si tratta della Calabria, con un +10%, e della Sicilia, con un +9%.

Le pesanti ondate di maltempo infatti hanno finito per danneggiare i vigneti di buona parte d’Italia, con forti conseguenze sulla produzione in quasi tutte le regioni. Dato peggiore per la Toscana, che segna -25%, seguita dalla Lombardia con -20%, dall’Umbria con -18% e da Emilia-Romagna, Molise e Sardegna, tutti a -15%.

Non migliora la situazione nelle Marche, con -13%, mentre in Lazio, Basilicata, Liguria, Piemonte e Trentino si è arrivati a -10%. Numeri meno gravi per il Veneto, che nonostante il -7% si conferma prima regione per produzione (con oltre 10 milioni di ettolitri), e per la Puglia, che a fronte del -5% si piazza al secondo posto per produzione (con oltre 8.5 milioni di ettolitri).

Quest’anno, sempre secondo le stime fornite ed attualmente disponibili, la produzione complessiva è stimata in circa 44,5 milioni di tonnellate: un dato che, a livello nazionale, fa registrare un calo del 9% rispetto al 2020.