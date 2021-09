Concorso esterno in associazione mafiosa: rinviato a giudizio ex senatore Fuda

Pietro Fuda

È stato rinviato a giudizio il prossimo 4 novembre l’ex senatore nonché ex sindaco di Siderno Pietro Fuda, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (QUI). Accolta dal Gip la richiesta del sostituto procuratore Giovanni Calamita, che coinvolge altri quattro imputati con varie contestazioni a loro carico.

Fuda è stato presidente della Provincia di Reggio Calabria dal 2002 al 2005, Senatore della Repubblica dal 2006 al 2008 e sindaco di Siderno dal 2015 al 2018, quando il Consiglio dei Ministri sciolse la sua amministrazione per presunti condizionamenti da parte della criminalità organizzata.