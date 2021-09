Isola Capo Rizzuto, evade dai domiciliari due volte in due giorni: arrestato

È stato trasferito in carcere il quarantanovenne di Isola Capo Rizzuto colto in flagranza di reato per ben due volte nei giorni scorsi per essere evaso, in etrarnbe le occasioni, dagli arresti domiciliari, venendo però individuato e fermato.

Il primo episodio si è verificato lo scorso 6 settembre, quando è stato sorpreso sulla Statale 106 alla guida di un’auto: oltre ad essere evaso dai guidava anche senza la patente in quanto revocatagli.

Il giorno dopo, invece, il 7 settembre, l’uomo è stato individuato presso un’altra abitazione, ed alla vista dei Carabinieri è uscito sul balcone brandendo un bastone metallico e minacciando i militari.

Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Crotone i militari sono riusciti ad accedere all’abitazione e ad arrestare il 49enne che dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere.