Lavoro, De Magistris: “Da sempre in fondo alle classifiche nonostante risorse”

Luigi De Magistris

“In ogni dossier o report che viene pubblicato sullo stato dell'economia e del lavoro in Italia, il sud Italia, e la Calabria in particolare, fanno registrare sempre i trend peggiori, perché il tasso di occupazione si trova puntualmente sotto la media nazionale”. Così in una nota l’aspirante governatore Luigi De Magistris, commentando i recenti dati pubblicati dall’Istat.

“Secondo l'indice Bes, Benessere equo e sostenibile, che l'Istat calcola dal 2013, le province con meno lavoro in assoluto in Italia, per quanto riguarda la fascia di età tra 20 e 64 anni, sono tutte del Mezzogiorno” ricorda il sindaco partenopeo. “Agli ultimi posti della classifica, ci sono Crotone il cui il tasso di occupazione si attesta al 35% e Vibo Valentia, con il 40%” nonostante siano territori che “potrebbero vivere di turismo tutto l'anno con il loro ineguagliabile patrimonio artistico e culturale”.

“Non possiamo abituarci a punteggi così bassi, perché tanto si sa che la Calabria è la regione più povera d'Italia. Occorre, piuttosto, lavorare seriamente per fare uscire questa terra dal burrone della mancanza di prospettive dove è sprofondata” conclude.