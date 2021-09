Caldo eccessivo, al Sud registrato aumento mortalità

I picchi di calore registrati questa estate, ed in particolar modo a cavallo del mese di Agosto, sono riconducibili ad un aumento della mortalità nei gruppi di popolazione più suscettibili. È quanto messo nero su bianco nel report sull’andamento della mortalità stilato dal Ministero della Salute, ed aggiornato con i dati giornalieri fino al 24 agosto scorso.

Prendendo in considerazione la prima metà del mese, si osserva un calo della mortalità al nord, che segna -3%, mentre nel centro-sud si registra l’esatto opposto: un aumento che arriva fino al +16%, con picchi in Calabria, Puglia e Sicilia. Le città con l’indice più alto in regione sono Catanzaro e Reggio Calabria, mentre nel resto del paese figurano anche Catania, Bari e Roma.

Secondo gli esperti, questo aumento è dovuto in parte alle forti ondate di calore. Settimanalmente il report confronta il tasso di mortalità in 33 città italiane, evidenziando un aumento al netto delle vittime da covid.