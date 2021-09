Cosenza, incidente in pieno centro: grave un centauro

Grave incidente in pieno centro a Cosenza, in Via degli Alimena, dove nella prima serata di oggi si è verificato un violento scontro tra una moto ed un'auto. Apparse subito gravi le condizioni del centauro, sbalzato dal mezzo e rimasto a terra privo di sensi.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il ferito in ospedale. Illeso invece il guidatore dell'auto. Sul posto è giunta anche la Polizia, che sta ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.