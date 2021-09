Cure essenziali, in Calabria dati sempre peggiori

La pubblicazione della Griglia Lea 2019 da parte del Ministero della Salute non lascia spazio ad interpretazioni: in Calabria il livello delle cure essenziali non è solo al di sotto della media, ma è addirittura peggiorato rispetto all’anno precedente.

Sono solo tre le Regioni italiane ad avere un punteggio insufficiente: oltre alla Calabria, troviamo Molise e Sardegna, alle quali bisogna aggiungere la Provincia Autonoma di Bolzano.

Con un punteggio accettabile Puglia, Piemonte, Sicilia, Basilicata, Campania, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Trento. Con un punteggio eccellente invece Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lazio.

Le Regioni inadempienti saranno dunque sottoposte ad ulteriori piani di rientro, e dunque al commissariamento della sanità, visto anche il dato in peggioramento.