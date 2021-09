Vibo Valentia, incendio in pieno centro: nessun ferito

Attimi di paura nel primo pomeriggio a Vibo Valentia, dove un locale in pieno centro città è stato coinvolto da un incendio. Fortunatamente all’interno del locale – uno studio dentistico – non era presente nessuno.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio nonostante si fosse ormai propagato nelle varie stanze. Completamente distrutti i macchinari e gli arredi. Indaga ora la Polizia per far luce sulle cause del rogo.