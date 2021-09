Assenteismo, chiesto processo per 18 ex dipendenti della Provincia di Reggio Calabria

Dovranno comparire di fronte al Gup i 18 dipententi dell’ex Provincia di Reggio Calabria, finiti al centro di un’inchiesta sull’assenteismo. Un processo che nasce dall’indagine svolta dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento del procuratore Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Gerardo Dominijanni e dal sostituo Paolo Petrolo.

Secondo quanto ricorstruito, a partire dal 2016 ben 18 dipendenti dell’ex Provincia – oggi confluita nell’ente Città Metropolitana – avrebbero attestato falsamente la loro presenza sul posto di lavoro.

Un comportamento ben noto e più volte finito agli onori delle cronache quello dei furbetti del cartellino, che dopo aver timbrato il loro badge anziché recarsi in ufficio si assentavano per diverso tempo.

Nel corso delle indagini sarebbe emerso come alcuni degli indagati si sarebbero assentati anche più volte nell’arco della stessa giornata, mentre in alcuni casi non si sarebbero proprio recati sul posto di lavoro, delegando la timbratura ad altri dipendenti.