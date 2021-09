Tutela del mare. Tre anni intensi per la Guardia Costiera nel soveratese: ecco il bilancio

Un’articolata e capillare attività di vigilanza e controllo del territorio marino e costiero in materia ambientale è stata posta in essere nell’ultimo triennio dall’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato.

Al riguardo infatti, in diverse e specifiche operazioni di vigilanza e controllo sul territorio, i militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (N.O.P.A.) dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato diretti dal Comando Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone, hanno rilevato una serie di illeciti penali ed amministrativi a danno dell’ambiente marino e costiero in ambiti diversi e particolarmente delicati, per i quali sono presenti limiti, obblighi e divieti.

L’intera attività, principalmente finalizzata alla tutela dell’ambiente marino e costiero, è stata svolta lungo il litorale e presso sedi e territori dell’entroterra ricadenti nella giurisdizione di competenza dall’Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Soverato, con particolare attenzione per i corsi d’acqua dove purtroppo spesso si verificano gravi sversamenti a danno dell’ambiente.

Sono stati presi in esame, altresì, scarichi urbani ed industriali riconducibili ad attività di depurazione non corrette o non autorizzate, gestione illecita e combustione di rifiuti.

A partire dal 2018 ad oggi infatti, sono stati complessivamente deferiti all’Autorità Giudiziaria 35 soggetti, posti sotto sequestro 6 impianti di depurazione in precarie condizioni operative, sequestrati rifiuti di varia natura per complessivi 1477 metri cubi, nonché sequestrati rifiuti insistenti complessivamente su aree di oltre 21.000 metri quadrati, adibite a discarica di rifiuti.

Sono stati contestati inoltre 47 verbali amministrativi per un totale di oltre 200.000,00 € di sanzioni comminate a soggetti che, a vario titolo, si sono resi responsabili di illeciti quali: carenza/mancanza documentale; apertura scarico di acque non consentito; smaltimento di reflui non trattati e non autorizzati; gestione irregolare del ciclo rifiuti; abbandono incontrollato di rifiuti; tenuta non conforme dei registri di carico e scarico rifiuti; inosservanza di prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia ambientale.

Lo scopo dell’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia costiera di Soverato, in ossequio a specifiche attribuzioni di legge, è quello di tutelare la flora e la fauna degli habitat marini e dei siti di Interesse Comunitario, garantendo al tempo stesso la qualità delle acque di balneazione. Ma l’obiettivo più ambizioso è la sensibilizzazione ambientale principalmente rivolta agli studenti ed alle giovani generazioni, affinché possano veicolare e replicare tutti quei comportamenti utili e volti alla tutela dell’ambiente marino e costiero.