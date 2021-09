Ancora sangue sulle strade calabresi: un morto nel reggino

Non si ferma la scia di sangue sulle strade calabresi. Dopo l’incidente costato la vita ad un giovane ieri nel catanzarese, un’altra persona ha perso la vita stamani in un sinistro autonomo.

Questa ennesima tragedia si è consumata sul Raccordo Autostradale di Reggio Calabria, in direzione Taranto, in prossimità dell'innesto con la statale 106.

Il traffico è al momento rallentato in prossimità del km 3,500, in direzione Taranto. Sul luogo del sinistro sono presenti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

(Notizia in aggiornamento)