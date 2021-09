Crosia. Inaugurata la nuova palestra di Via della Scienza

1milione e 400mila euro circa per la demolizione e ricostruzione della nuova palestra di "Via della Scienza". Un vero e proprio gioiello di edilizia scolastica, realizzato con fondi Ministeriali, a disposizione dell’Istituto Comprensivo e dei giovani sportivi del territorio. Un progetto ambizioso portato avanti con determinazione dall'amministrazione e dagli uffici municipali, che si inserisce in un quadro generale di interventi di messa in sicurezza e restyling di tutti gli edifici scolastici e gli edifici pubblici comunali.

Nei giorni scorsi il Primo cittadino, insieme ad alcuni membri della Giunta e dell’Ufficio tecnico comunale e alla Dirigente dell’IC Crosia-Mirto Rachele Donnici, ha effettuato il simbolico taglio del nastro per inaugurare la struttura che a breve, in base ai protocolli dettati dal Governo per far fronte all’Emergenza Sars Cov-2, entrerà in funzione.

«Un vero e proprio gioiello per il nostro comune – ha dichiarato il Sindaco Russo – e per l’Istituto Comprensivo. Grazie ai fondi che abbiamo intercettato, siamo riusciti a demolire il “capannone” che si trovava su questo suolo e a creare una palestra all’avanguardia, dotata di ogni comfort e molto innovativa a livello di materiali, impianti e tecnologie. Una struttura nella quale si possono praticare sport diversi: dal basket al tennis, dalla pallavolo al calcio a 5, a disposizione della scuola, ma anche delle associazioni sportive del territorio, fuori dall’orario scolastico, grazie alla presenza di diversi accessi. Insomma, un’eccellente opera di edilizia scolastica dotata delle più moderne tecnologie, grandi spazi e tutti i servizi, che presto comincerà a funzionare garantendo ai nostri ragazzi migliori opportunità di crescita sportiva e sociale.»

Il progetto “Demolizione e ricostruzione palestra Via della Scienza” è stato realizzato grazie al lavoro dell’Amministrazione e degli uffici comunali che hanno intercettato un ulteriore finanziamento (decreto interministeriale 13 aprile 2018 relativo a “Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio”).